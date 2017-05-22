Крушение «Боинга». Как разделили деньги

Там, где есть деньги, и деньги большие, всегда будут вопросы и подозрения. После серьезных чрезвычайных ситуаций и иных происшествий в Кыргызстане открывают спецсчета для сбора денег.

Граждане у нас неравнодушные, а потому активно откликаются на призыв о помощи. Бюджетников, как правило, не спрашивают, с них просто удерживают однодневную зарплату. Могут и больше.

Однако с ответом, куда потратили деньги, в правительстве потом не торопятся. Максимум, что делают чиновники, называют общую собранную сумму. Сейчас открыт спецсчет для помощи пострадавшим от стихийных бедствий на юге республики. А тем временем в обществе до сих пор поднимают вопрос, как разделили деньги между родными погибших и пострадавшими от крушения 16 января «Боинга-747» над поселком Дачи СУ в Сокулукском районе Чуйской области.

Вспомните бабушек, которые выкроили деньги из своих мизерных пенсий. Или детей, подростков, разбивших свои копилки в знак поддержки сверстников.

Народ нес помощь, ожидая, что она дойдет до адресатов. И имеет право знать, дошла ли.

«Все решалось коллегиально»

Представить пофамильный список с указанием сумм в правительстве отказались в целях безопасности родственников погибших и пострадавших. Якобы уже были попытки их ограбить. Правительственная комиссия поручила соответствующим органам обеспечить безопасность пострадавших граждан.

Деньги распределяла специальная комиссия, созданная главой Новопавловского айыл окмоту. В ее состав вошли родственники погибших, пострадавшие, местные жители и представители государственных органов.

В ИА «24.kg» оказались официальные документы о выплатах по состоянию на 10 мая. Всего на счет МЧС поступило 100 миллионов 499 тысяч 300 сомов. Из них, согласно списку, родственникам погибших и пострадавшим выплатили 92 миллиона 670 тысяч сомов.

Кому как помогли

Размер выплаты за погибших и разрушенные дома варьируется от 2,3 миллиона до 12,15 миллиона сомов. Поскольку официально принцип и механизм распределения помощи не озвучивали, можно предположить, что при распределении денег учитывали число погибших близких и степень родства, детей, оставшихся полусиротами, разрушенное жилье, пережитый стресс.

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В частности, за одного погибшего, вред здоровью, разрушенный дом и психологический стресс одному из получателей выплатили 2,3 миллиона сомов. Другому — за двух погибших и психологический стресс — перечислили 4,15 миллиона. Третий получил 6,3 миллиона за двух погибших, оставшихся детей-полусирот, за ущерб здоровью и разрушенный дом.

Самая большая выплата составила 12 миллионов 150 тысяч сомов: за четырех погибших, двоих детей-полусирот, разрушенный дом и за стресс.

Двум маленьким детям, оставшимся сиротами, выделили всего по 2 миллиона. Средства зачислили на депозиты. Их выдадут ребятам только после совершеннолетия.

Кстати, при анализе двух списков — расходов средств со спецсчета и квартирантов — выяснилась одна нестыковка. По первому списку одному из получателей перечислили 6,075 миллиона сомов за пятерых погибших близких, стресс и разрушенный дом. По второму списку — 7,075 миллиона. Уточнить эту разницу в цифрах в правительстве не удалось.

Еще девять человек получили по 500 тысяч сомов на восстановление разрушенного жилья.

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Отметим, некоторые граждане, несмотря на то что не пострадали в трагедии, не постеснялись требовать выплат. В итоге из общей суммы (100 миллионов 499 тысяч 300 сомов) жителям пострадавшего поселка Дачи СУ выделили 5 миллионов в виде единовременной материальной и моральной поддержки — по 10–25 тысяч сомов.

«Есть лица (не относящиеся к числу пострадавших), имеющие несколько земельных участков и требующие выплаты единовременной моральной компенсации за каждый участок отдельно. Также есть случаи, когда несколько проживающих в одном доме семей (родственники) требуют выплаты единовременной моральной компенсации отдельно на каждую семью, тем самым перекладывая решение родственных конфликтов на государство», — сообщали в кабмине.

Сколько денег осталось?

После трагедии правительство арендовало квартиры для тех, кто остался без жилья. В связи с перечислением денег пострадавшие освободили временное жилье, оплачиваемое государством.

Семь граждан уже приобрели квартиру или дом. Еще несколько граждан, не имевших до авиакатастрофы собственного жилья, сняли квартиру за свой счет или переехали жить к родственникам.

Глава Новопавловского айыл окмоту Сокулукского района Улан Садалиев сообщил ИА «24.kg», что на счете МЧС в настоящее время есть определенный остаток. Несколько человек еще не получили деньги. «На сегодня у местного населения остаются вопросы по инфраструктуре и дальнейшей судьбе населенного пункта — дадут ли им статус села», — сказал он.

А правительственная комиссия продолжает переговоры с турецкой стороной о выплате пострадавшим и родственникам погибших материальной помощи. По завершении переговоров в кабмине обещают представить подробную информацию. Представят ли?