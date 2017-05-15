17 древних мумий нашли в Египте

Во время раскопок в Египте археологи нашли 17 древних мумий. Находку сделали в провинции Эль-Минья, к югу от Каира, написала «Правда.ru» со ссылкой на Министерство по делам древностей страны.

Как отмечается, захоронение нашли еще в 2016 году с помощью радара. Однако подобраться ближе и обнаружить мумии смогли только сейчас.

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Они хранились в коридорах под землей. Рядом с ними обнаружили саркофаги, похороненных животных и древние письмена. Пока непонятно, к какому времени относятся находки. Ученые предполагают, что это эпохи Эллинистического и Римского Египта, примерно между IV веком до н. э. и III веком н. э.

Открытие археологов назвали беспрецедентным. Столь массовое погребение удалось найти впервые.

В марте этого года в районе Эль-Матария в Каире археологи обнаружили статую из кварцита высотой около восьми метров и весом четыре тонны. Ученые предположили, что перед ними памятник древнеегипетскому фараону Рамзесу II.