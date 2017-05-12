Human Rights Watch: Генеральный прокурор должен отозвать иск к Zanoza

Генпрокурор Кыргызстана должен отозвать иск против правозащитника Чолпон Джакуповой, агентства Zanoza, журналистов Дины Масловой и Нарынбека Идинова и предпринять немедленные шаги по отмене запрета на их выезд из страны. Об этом говорится в заявлении правозащитной организации Human Rights Watch.

По мнению организации, данные иски от имени президента Алмазбека Атамбаева являются необоснованными.

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«Карательные санкции в отношении людей, выражающих или публикующих критические замечания о президенте, нарушают защиту свободы слова и оказывают масштабное отрицательное влияние на свободу самовыражения в Кыргызстане», — заявила исследователь организации по Центральной Азии Мира Риттманн.

По ее словам, «ограничения, налагаемые на Джакупову, Маслову и Идинова, должны быть немедленно сняты, чтобы они могли беспрепятственно продолжить свою важную работу».

В марте и апреле 2017 года генеральный прокурор Кыргызстана подал пять судебных исков против агентства Zanoza, главным редактором которого является Дина Маслова, а основателем — Нарынбек Идинов, за дискредитацию чести и достоинства президента и распространение ложной информации.

Радио «Азаттык», кыргызский филиал «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», как и Zanoza, обвиняется в «предвзятом распространении непроверенной, ложной информации, которая затронула честь и достоинство главы государства».

Генеральная прокуратура должна прекратить попытки задушить критичные к лидеру Кыргызстана мнения. Мира Риттманн

«Власти Кыргызстана должны гарантировать право на свободу выражения мнений, что означает защиту, а не судебное преследование журналистов и правозащитников за высказывание или публикацию критических мнений», — считает она.