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Общество

Дело о продаже украденного со складов войсковой части оружия передали в суд

Дело о продаже украденного со складов войсковой части оружия передано в суд, сообщила Генпрокуратура.

По ее данным, 27 апреля Военная прокуратура окончила производство и направила в Первомайский районный суд Бишкека для рассмотрения по существу уголовное дело, возбужденное по фактам хищения и незаконной реализации огнестрельного оружия, боеприпасов и других материально-технических средств, хранящихся в одном из войсковых подразделений Государственной пограничной службы.

Следствие установило, что с 2014 по 2016 год группа лиц по предварительному сговору занималась тайным хищением из войсковой части ГПС КР оружия, боеприпасов и других материально-технических средств, а затем реализовывала разным лицам.

По результатам следствия 13 лицам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 245 (хищение огнестрельного оружия и боеприпасов), 241 (незаконные приобретение, сбыт, передача, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), 242 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, самодельных взрывных устройств), 246 (незаконные приобретение, хранение, наркотических средств), 171 (присвоение и растрата вверенного имущества), 350 (изготовление поддельных документов) и 339 (укрывательство преступления) УК КР.

Обвиняемыми по делу проходят действующие и бывшие военнослужащие Вооруженных сил КР, сотрудник органов внутренних дел республики, гражданские лица.

Следствие в отношении должностных лиц ГПС КР, допустивших хищение из войсковой части, продолжается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50753/
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