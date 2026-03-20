Общество

Температурные рекорды. Самым теплым 20 марта в Бишкеке было в 2025 году

Самым теплым 20 марта в Бишкеке было в 2025 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +25 градусов.

Самым холодным — в 1972-м, когда температура составила -10,1 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры марта для столицы составляет +6,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был март 2016 года со среднемесячной температурой +10,9 градуса.

Самым холодным — март 1898-го со средней температурой -1,1 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 20 марта в столице будет ясно. Днем термометры покажут +14 градусов, а ночью будет +3. 
