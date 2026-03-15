Общество

Стало известно настоящее имя таинственного художника Бэнкси

Стало известно настоящее имя таинственного художника Бэнкси. Это выяснили журналисты Reuters. Под псевдонимом Бэнкси скрывается художник Дэвид Джонс, ранее известный как Робин Ганнингем, сообщает агентство.

Стало известно настоящее имя таинственного художника Бэнкси

В 2000 году Бэнкси арестовали в Нью-Йорке за порчу рекламного щита Marc Jacobs, об этом эпизоде рассказывал бывший менеджер Бэнкси Стив Лазаридес. Он не уточнял, когда и где именно это произошло, однако СМИ смогли выяснить обстоятельства благодаря опубликованной им фотографии разрисованного рекламного билборда на Хадсон-стрит.

В Reuters смогли найти полицейские документы, относящиеся к этому аресту, среди материалов — собственноручно подписанное художником признание вины и многократное упоминание его имени — Робин Ганнингем.

Еще в 2008 году газета Mail on Sunday писала, что Ганнингем — это Бэнкси. Тогда после разоблачения Ганнингем официально сменил документы и взял себе новое имя — Дэвид Джонс. Под этим именем в 2022 году он въехал на территорию Украины вместе с фронтменом Massive Attack Робертом Дель Ная (на протяжении многих лет выдвигалась версия, что именно Дель Ная является автором работ Бэнкси).
Материалы по теме
Новые граффити Бэнкси появились в аэропорту Лондона
Уличный художник Бэнкси создал новое граффити
Бэнкси уничтожил свою картину, оцененную в $1,1 миллиона, прямо на аукционе
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
За&nbsp;долги по&nbsp;штрафам за&nbsp;нарушение ПДД могут закрыть доступ к&nbsp;правам и&nbsp;сделкам За долги по штрафам за нарушение ПДД могут закрыть доступ к правам и сделкам
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
