Новые граффити Бэнкси появились в аэропорту Лондона

В лондонском аэропорту «Хитроу» появились граффити художника Бэнкси. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Рисунок появился на закрытом проходе на таможенный контроль. На двери написано Keep out («Не пускать»), при этом снизу пририсована крыса, которая разбивает замок оторванной буквой «T».

В октябре 2018 года работа Бэнкси «Девочка с воздушным шаром», проданная на аукционе Sotheby’s в Лондоне за $1,36 миллиона, самоуничтожилась с помощью встроенного в раму шредера сразу после объявления финальной цены.