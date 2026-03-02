Нефтеперерабатывающий завод в Кара-Балте модернизируют к августу 2026 года

В рамках работы с инвесторами сотрудники Национального агентства по инвестициям совместно с представителями Министерства экономики и коммерции, мэрии Кара-Балты посетили нефтеперерабатывающий завод ОсОО «Чайна Петроль Компани «Джунда» для оценки хода модернизации.
Выезд состоялся по официальному приглашению компании и инвестора Китайской Шэньсийской углехимической корпорации для ознакомления с реализацией проекта капитального ремонта и модернизации действующего завода.
В ходе визита участники ознакомились с текущим этапом строительно-монтажных работ и степенью готовности производственных объектов.
Представители государственных органов отметили значимость проекта для промышленного развития региона, увеличения глубины переработки нефти, создания рабочих мест и укрепления энергетической безопасности страны.