Нефтеперерабатывающий завод в Кара-Балте модернизируют к августу 2026 года

В рамках работы с инвесторами сотрудники Национального агентства по инвестициям совместно с представителями Министерства экономики и коммерции, мэрии Кара-Балты посетили нефтеперерабатывающий завод ОсОО «Чайна Петроль Компани «Джунда» для оценки хода модернизации.

Выезд состоялся по официальному приглашению компании и инвестора Китайской Шэньсийской углехимической корпорации для ознакомления с реализацией проекта капитального ремонта и модернизации действующего завода.

Модернизация НПЗ мощностью 800 тысяч тонн в год является одним из крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых на территории Кыргызской Республики. Проект осуществляется в рамках инвестиционного соглашения, подписанного между Нацагентством по инвестициям и ОсОО «Среднеазиатская энергетическая компания», а также дополнительного соглашения, предусматривающего увеличение объема инвестиций до $193,75 миллиона и завершение проекта до 31 июля этого года.

В ходе визита участники ознакомились с текущим этапом строительно-монтажных работ и степенью готовности производственных объектов.

Представители государственных органов отметили значимость проекта для промышленного развития региона, увеличения глубины переработки нефти, создания рабочих мест и укрепления энергетической безопасности страны.