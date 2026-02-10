Президент объяснил отставку главы ГКНБ Ташиева: важность единства государства

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров прокомментировал свое решение об освобождении Камчыбека Ташиева от должности заместителя председателя кабинета министров — председателя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

Как передает пресс-служба главы государства, Садыр Жапаров отметил, что «главной целью этого шага стало укрепление единства государства и предотвращение раскола в обществе, в том числе между государственными структурами». Это решение, по словам президента, принято «в интересах государства» и направлено на создание стабильной и гармоничной политической обстановки.

Ранее указ президента о снятии Камчыбека Ташиева с поста подписан в соответствии с Конституцией. Отставка главы спецслужбы произошла в рамках перестановок в системе национальной безопасности. И. о. главы ГКНБ стал Жумгалбек Шабданбеков.