Афиша Бишкека на неделю: спектакли, концерты и выставки

10-13 февраля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 января — 25 февраля. Выставка «Другой пейзаж. Искусство, история, экология»

Экспозиция состоит из музейных фондов живописи и графики при участии приглашенных художников. Выставка рассказывает о том, как пейзаж представлен в работах художников из коллекции музея с 1940 года до периода независимости. Помимо живописи и графики, представлены фото- и видеоработы.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6-22 февраля. Выставка «Теория и практика»

В одном арт-пространстве представлены работы известных профессиональных дизайнеров — преподавателей вузов, а также студентов творческих направлений декоративно-прикладного искусства, графики, керамики, ювелирного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-22 февраля. Выставка Нурианы Картанбаевой «Карандай»

Кыргызское слово «карандай» содержит в себе несколько слоев смысла: искренность, чистота, крепость и природная цельность. Эти качества становятся ключами к пониманию работ автора.

Художественная галерея «Артмемо», 10.00-18.00.

5-15 февраля. Выставка «Первый слой»

Выставка представляет собой итог творческой и профессиональной подготовки молодых художников — выпускников отделения живописи Кыргызского государственного художественного училища имени Семена Чуйкова. В экспозиции представлены лучшие учебные работы, выполненные в различных живописных техниках и жанрах.

Галерея «Дубовый парк», 10.00-17.00.

11 февраля. Концерт оркестра «Ойно»

Новая и интересная программа, живое звучание оркестра и перформанс с коллективом «Устатшакирт» — музыка, которую хочется прожить. Художественный руководитель и дирижер — народный артист КР Эрнис Асаналиев.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

12 февраля. Сатирическая комедия «Не может быть»

На сцене развернется калейдоскоп комичных ситуаций, заставляющих задуматься о жизни, любви и бесконечном поиске счастья. Каждое действие — это яркая кульминация, где артистам удается передать тончайшие нюансы человеческих переживаний.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

12 февраля. Концерт «Вечность любви»

В программе произведения, где каждый автор по-своему говорит о любви: возвышенной, строгой, чувственной, противоречивой, в исполнении президентского камерного оркестра «Манас». Дирижер — Медет Осмонов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

12 февраля. Спектакль «Анна Каренина»

Лев Толстой подарил миру произведение, которое на протяжении более века остается символом вечных тем — любви, чести, долга и внутренней борьбы человека с самим собой. В театральной версии зрителей ждет эмоциональная, глубокая и изысканная интерпретация легендарного романа. При участии Ивара Калныньша.

НЦДЮ «Сейтек», 19.00.

12 февраля. Кинопремьеры

«Оюн» (триллер). В городе появляется необычный маньяк, который убивает людей, которые так или иначе навредили обществу своими поступками. Среди жертв оказываются, конечно же, мошенники, коррупционеры, закладчик, педофил и много других. За это необычное дело берется детектив Калыс. Ему предстоит разгадать все тайны и связь жертв между убийцей.

«Махабатым» (комедия). Можно ли вернуть любовь спустя 15 лет? Болот уехал на заработки, оставив жену Гульзат и десятилетнюю дочь Бегимай. Все эти годы Гульзат хранила ему верность и одна растила дочку. Услышав, что Бегимай готовится к свадьбе, а Гульзат принимает предложение от другого мужчины, Болот возвращается в Бишкек и начинает разрушать выстроенную жизнь семьи.

«Грозовой перевал» (драма). По пути домой хозяин поместья «Грозовой перевал» мистер Эрншо подбирает на дороге одинокого сироту. Так Хитклифф обретает дом, семью и близкую подругу — с хозяйской дочерью Кэтрин они становятся неразлучны. После смерти мистера Эрншо дом наследует Хиндли, брат Кэтрин.

«Улыбка. Зарождение зла» (ужасы). Однажды в клинике появляется таинственная пациентка, демоническая улыбка которой вызывает ряд трагических смертей. Группе молодых людей нужно разгадать тайну проклятия пациентки до того, как они станут следующими жертвами. Времени, чтобы выжить, становится все меньше и меньше.

«Белдхэм. Проклятие ведьмы» (ужасы). После одного происшествия Харпер вместе с полугодовалой дочерью переезжает к матери, которая недавно купила дом и готовит его к перепродаже. В первый же вечер женщина видит, что к ребенку из темноты тянется костлявая рука, а на следующий день находит на заднем дворе могилу младенца. Кажется, в этих стенах притаилось нечто жуткое.

«Ограбление в Лос-Анджелесе» (триллер). Дерзкие ограбления неуловимого вора Дэвиса вдоль знаменитого шоссе 101 поставили полицию в тупик. Планируя последнее дело, которое должно стать «ударом всей жизни», он сталкивается с разочаровавшимся страховым брокером Шэрон, переживающей собственный переломный момент. Неожиданное сотрудничество между ними привлекает внимание настойчивого детектива Лу, который стремится раскрыть дело любой ценой, повышая ставки до предела.

«Goat: Мечтай по-крупному» (мультфильм). Козел Уилл Харрис получает уникальный шанс стать профессионалом в звероболе, контактном виде спорта, где доминируют самые большие и сильные животные. Его новые партнеры по команде не в восторге от того, что в их составе оказалась такая мелочь, но Уилл намерен изменить спорт раз и навсегда.

12, 13 февраля. Детские шоу

Детей ждут развлекательные программы: в четверг — «Школа юных волшебников», в пятницу — «Тролль-вечеринка с Розочкой».

Ресторан «Барашек», 19.00.

12, 13 февраля. Мюзикл «Суймонкул»

Либретто мюзикла написано поэтом Акбаром Кубанычбековым.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

13 февраля. Фантастическая комедия «Шестое чувство»

После смерти десять незнакомцев оказываются в загадочном пространстве, напоминающем распределительный центр между мирами. Здесь нет судей и приговоров, но есть одна последняя возможность. Каждый из героев получает шанс рассказать свою историю: о мечтах, ошибках и незавершенных делах. И только одному из них позволят вернуться на Землю на один-единственный день.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

13 февраля. Шоу «Танго страсти»

В программе эффектные танцевальные номера в сопровождении камерного ансамбля. Струнные инструменты создают глубокую музыкальную драматургию, а профессиональные танцоры передают историю любви, страсти и внутреннего диалога без слов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

13 февраля. X-FEST 2

Большой концерт, который объединит актуальный звук, живую энергетику и артистов, формирующих современную сцену. Хедлайнером фестиваля станет LUCAVEROS — артист, чьи треки звучат на крупных площадках и собирают тысячи слушателей.

Bishkek Arena, 18.00.

13 февраля. Концерт «Мир турецких сериалов»

Этот концерт — уникальная возможность вновь прожить самые яркие моменты культовых турецких сериалов через живое исполнение их легендарных саундтреков. Музыка, ставшая голосом любви, драмы, борьбы и судьбоносных решений, прозвучит в исполнении профессионального симфонического оркестра.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

13 февраля. Моноспектакль «Я — Эдит Пиаф»

Спектакль-монолог по пьесе Нины Мазур — это трагическая история жизни, любви и смерти великой певицы Эдит Пиаф. Его создал российский актер Александр Панин и исполнит талантливая актриса Накинай Дыйканова. В спектакле прозвучат песни из репертуара Эдит Пиаф.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

13 февраля. Спектакль «Манкурт»

Спектакль основан на знаменитом романе Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». В центре история матери и ее безусловной любви, заботы и доброты. Несмотря на то что спектакль идет на кыргызском, его основная тема выходит за пределы языковой принадлежности: он исследует язык коммуникации в более широком смысле, обращая внимание на важность связи между людьми.

«Театр 705», 19.00.