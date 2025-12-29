Мэр Оша подарил квартиру матери восьмерых детей к Новому году

Мэр города Ош Женишбек Токторбаев в преддверии Нового года вручил ключи от квартиры матери восьмерых детей Розе Абдыкаровой. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Отмечается, что Роза Абдыкарова на протяжении многих лет работает техническим сотрудником в школе имени С. Жигитова. Ранее глава города, посещая учебное заведение и проверяя ход ремонтных работ, ознакомился с ее социальным положением и пообещал оказать помощь.

Предоставленное жилье полностью отремонтировано и оснащено всеми необходимыми условиями для проживания. В квартире установлены мебель, холодильник, газовая плита, водонагреватель и телевизор.

Женишбек Токторбаев поздравил многодетную мать с новосельем, а также вручил подарки ее детям.

Сообщается, что ранее семья была вынуждена переезжать из одной съемной квартиры в другую.