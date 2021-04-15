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Общество

Дети Курманбека. Алматинский зоопарк предлагает придумать имена двум медвежатам

В начале года в алматинском зоопарке произошло пополнение — медведица Герда стала мамой двух очаровательных малышей. Теперь всем желающим предлагают выбрать имена для медвежат. Фотографию малышей опубликовал официальный аккаунт зоопарка в Instagram, пишет nur.kz.

«Дорогие друзья! Как вы знаете, в нашем зоопарке недавно родились тянь-шаньские медвежата. Мы объявляем конкурс: предлагайте имена для малышей в комментариях. Медвежата у нас мальчики», — говорится в публикации.

Пользователи к предложению отнеслись с энтузиазмом и уже предложили десятки вариантов. Самыми понравившимися аудитории стали варианты Тянь и Шань, Кенай и Кода (из мультфильма «Братец Медвежонок»), Бали и Баур (от слов балиш (национальный пирог) и бауырсак), Кольсай и Каинды (Тянь-Шанские озера), Чук и Гек, Чип и Дейл и даже Нурсултан и Касым-Жомарт.

Некоторые подписчики считают, что одному из медвежат надо дать имя Алькор в честь полярного медведя Алькора, ставшего негласным символом алматинского зоопарка. Он прожил в зоопарке 30 лет, и, к сожалению, из-за старости его здоровье ухудшилось и в декабре прошлого года его пришлось усыпить.

«Так как они тянь-шанские медведи, предлагаю назвать Тайхан, это район в Гонконге, в переводе «глубокий ров» и Шон в переводе «бог добрый», имя встречается во многих народностях. И в долгую и сытую жизнь с такими богатыми именами!» — гласит еще один из комментариев.

Родителей малышей зовут Герда и Курманбек. К слову, мама-медведица почти два месяца скрывала свое потомство от посторонних глаз. Первыми фотографиями малышей зоопарк поделился лишь в январе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190258/
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