Общество

Будет ли в Бишкеке снег на выходные? Прогноз погоды на 18-21 декабря

В Бишкеке во второй половине недели ожидается снег. Такой предварительный прогноз дают синоптики.

18 декабря ночью снег, а температура опустится до −2 градусов. Днем потеплеет до +6 градусов, ожидается дождь, переходящий в снег.

19 декабря ночью опять снег, похолодает до −5 градусов. Днем без осадков, воздух прогреется до +5 градусов.

20 декабря переменная облачность. Ночью температура ожидается −6 градусов, днем — до +4 градусов.

21 декабря возможен снег. Ночью будет около −4 градусов. Днем обещают потепление лишь до +3 градусов.
