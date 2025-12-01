20:36
На Васильевском тракте в Бишкеке обрезали деревья. Горожане могут забрать ветки

Мэр Айбек Джунушалиев проверил ход комплексных работ вдоль трассы Бишкек — международный аэропорт «Манас» (Васильевский тракт). Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, там проводится санитарная обрезка, косят камыши и сорняки на обочине.

«Мэр дал ряд поручений, направленных на обеспечение качественного и своевременного завершения проводимых работ, а также строгому соблюдению правил безопасности. Глава столицы добавил, что горожане могут забрать обрезанные ветки», — говорится в сообщении.
