19:30
USD 87.45
EUR 100.76
RUB 1.08
Общество

7 ноября: где в Бишкеке отключат свет

В Бишкеке возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.00 — улица Кольбаева, дома № 12, 14, 16, 18, 21 А;
  • 9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Кут, Каркыра), «Ак-Орго» (улицы Таш-Рабат, Кыбыла), село Нижняя Ала-Арча (переулок Советский, улицы Коллекторная, Панфилова);
  • 9.00-13.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Волковой, Владимирской, 9 Января, Брестской;
  • 9.00-16.00 — улица Мессароша, дом № 96;
  • 13.30-16.00 — жилмассив «Умут», село Пригородное (улица Маяков).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349913/
просмотров: 452
Версия для печати
Материалы по теме
6 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
5 ноября: где в Бишкеке отключат свет
4 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
3 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
1 ноября: где в Бишкеке отключат свет
31 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
30 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
29 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
28 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
27 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
В&nbsp;Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к&nbsp;эксплуатации В Кыргызстане изменили правила допуска иностранных автомобилей к эксплуатации
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Бизнес
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от&nbsp;MegaPay Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
6 ноября, четверг
19:21
Не более двух часов. Как не деградировать в соцсетях — психиатр Не более двух часов. Как не деградировать в соцсетях —...
19:05
Журнал People назвал актера Джонатана Бейли самым сексуальным мужчиной в мире
18:55
ЮНЕСКО учредила Международный день кочевого наследия по инициативе Кыргызстана
18:40
Тендер на строительство Кара-Кечинской ТЭC признан несостоявшимся
18:30
7 ноября: где в Бишкеке отключат свет