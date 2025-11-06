7 ноября: где в Бишкеке отключат свет

В Бишкеке возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — улица Кольбаева, дома № 12, 14, 16, 18, 21 А;
- 9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Кут, Каркыра), «Ак-Орго» (улицы Таш-Рабат, Кыбыла), село Нижняя Ала-Арча (переулок Советский, улицы Коллекторная, Панфилова);
- 9.00-13.00 — отрезки проспекта Дэн Сяопина, улиц Волковой, Владимирской, 9 Января, Брестской;
- 9.00-16.00 — улица Мессароша, дом № 96;
- 13.30-16.00 — жилмассив «Умут», село Пригородное (улица Маяков).