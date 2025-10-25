20:09
Общество

В городе Ош заложили капсулу под строительство двухуровневой дороги

В Оше заложили капсулу под строительство двухуровневой дороги (кругового моста). Об этом сообщает мэрия южной столицы.

По ее данным, дан официальный старт строительству дороги.

«Ее построят на пересечении улиц Айтиева и Осмонова. Мэр Женишбек Токторбаев и председатель горкенеша Болот Баетов заложили капсулу. Длина дороги составит 354 метра, ширина — 50 метров. В рамках проекта дорогу под мостом оснастят системой освещения и пешеходными переходами», — говорится в сообщении.

В мэрии надеются, что дорога станет крупной транспортной развязкой и поможет уменьшить заторы в городе.
