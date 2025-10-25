Сотни незаконных построек выявили в Бишкеке вдоль БЧК и рек Аламедин и Ала-Арчи. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель начальника управления по контролю за землепользованием мэрии Мелис Нурланбеков.
По его данным, установлено 363 незаконные постройки, основная часть из которых легкой конструкции, но есть и капитальные строения, возведенные с нарушением технических и строительных норм.
Замначальника отметил, что все объекты, расположенные в охранных зонах вдоль русел рек, подлежат демонтажу. По некоторым отдельным фактам идут судебные разбирательства.
Мелис Нурланбеков напомнил предпринимателям, что строительство любых объектов в водоохранных зонах запрещено законом.
Ранее муниципалитет обещал благоустроить все территории вдоль рек — там будут прогулочные зоны и места отдыха для бишкекчан и гостей столицы.