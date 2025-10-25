12:42
Общество

Сотни незаконных построек выявили в Бишкеке вдоль БЧК и рек Аламедин и Ала-Арчи

Сотни незаконных построек выявили в Бишкеке вдоль БЧК и рек Аламедин и Ала-Арчи. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель начальника управления по контролю за землепользованием мэрии Мелис Нурланбеков.

Фото из архива. Река Аламедин

По его данным, установлено 363 незаконные постройки, основная часть из которых легкой конструкции, но есть и капитальные строения, возведенные с нарушением технических и строительных норм.

Замначальника отметил, что все объекты, расположенные в охранных зонах вдоль русел рек, подлежат демонтажу. По некоторым отдельным фактам идут судебные разбирательства.

Мелис Нурланбеков напомнил предпринимателям, что строительство любых объектов в водоохранных зонах запрещено законом.

Ранее муниципалитет обещал благоустроить все территории вдоль рек — там будут прогулочные зоны и места отдыха для бишкекчан и гостей столицы.
