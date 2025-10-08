В Египте после 20 лет реставрации открыли гробницу Аменхотепа III — одну из самых больших. Внутри потрясающие росписи, пишет Meduza.

Аменхотеп III правил Египтом в XIV веке до нашей эры. Его гробница расположена невдалеке от города Луксор, в западной, относительно бедной на захоронения части так называемой Долины царей, и она там самая большая. В конце XVIII века (нашей эры) памятник разграбили.

Ученые нашли его в начале XX столетия, в конце 1980-х его расчистили, а 20 лет назад японские специалисты приступили к его реставрации. В работах участвовало 260 человек. Теперь гробница открыта для публики. Эксперты говорят, что настенные росписи там — одни из самых изысканных для своего времени.