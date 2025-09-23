В Кочкорском районе построят новый спортивный комплекс

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР Нурдан Орунтаев в ходе рабочей поездки в Нарынскую область осмотрел участок, выделенный под строительство спортивного комплекса в Кочкорском районе, и ознакомился с проектом.
Реализация данного проекта создаст условия для ведения здорового образа жизни жителей района и станет стимулом для занятий спортом подрастающего поколения.
Отметим, что по поручению президента Садыра Жапарова и под личным контролем председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева в Нарынской области реализуется строительство ряда значимых социальных объектов.