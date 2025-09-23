15:59
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Общество

В Кочкорском районе построят новый спортивный комплекс

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР Нурдан Орунтаев в ходе рабочей поездки в Нарынскую область осмотрел участок, выделенный под строительство спортивного комплекса в Кочкорском районе, и ознакомился с проектом.
Минстроя
Фото Минстроя. Стадион
 
Реализация данного проекта создаст условия для ведения здорового образа жизни жителей района и станет стимулом для занятий спортом подрастающего поколения.
 
Отметим, что по поручению президента Садыра Жапарова и под личным контролем председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева в Нарынской области реализуется строительство ряда значимых социальных объектов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344579/
просмотров: 278
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 22-24 сентября
Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на&nbsp;решение Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на решение
&laquo;Интервидение-2025&raquo;: трио &laquo;Номад&raquo; из&nbsp;Кыргызстана заняло второе место в&nbsp;конкурсе «Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе
Запрет работы в&nbsp;частных клиниках. Озвучена зарплата врачей в&nbsp;госбольницах Запрет работы в частных клиниках. Озвучена зарплата врачей в госбольницах
Бизнес
MEGA усилила связь 4G&nbsp;в&nbsp;десятках населенных пунктов по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA усилила связь 4G в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану
200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэк до&nbsp;50&nbsp;процентов: откройте детскую карту MJunior 200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior
В&nbsp;сети&nbsp;О! запущен новый код 506&nbsp;&mdash; заберите VIP-номер бесплатно В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
Вместе за&nbsp;чистоту: &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Beeline провели субботник в&nbsp;Бишкеке Вместе за чистоту: «Элдик Банк» и Beeline провели субботник в Бишкеке
23 сентября, вторник
15:57
Чиновников и депутатов села Байтик обвиняют в земельных махинациях Чиновников и депутатов села Байтик обвиняют в земельных...
15:43
Япония передала медикам и школам Таласской области оборудование на $263 тысячи
15:20
Кыргызстанец смог вернуть деньги за непринятые билеты с помощью омбудсмена
15:15
Депутаты отклонили законопроект о запрете использования LED-ламп в фарах авто
15:03
Каждая третья женщина в мире подвергнется сексуальному насилию — ООН