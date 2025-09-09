В Бишкеке заявку на топографическую съемку теперь можно подать в режиме онлайн

Бишкекское главное управление по градостроительству и архитектуре совместно с Министерством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства внедрило новый сервис, позволяющий подавать заявки на получение топографической съемки в режиме онлайн.

Отмечается, что теперь достаточно зарегистрироваться в системе, загрузить необходимые документы в формате PDF и подать заявку дистанционно. После рассмотрения пользователь получает результат в электронном виде.

Сервис по предоставлению этой услуги пока работает в тестовом режиме. Он также доступен при подаче документов в традиционном формате.

Для доступа к сервису заявителю необходима электронно-цифровая подпись. Получить консультацию по регистрации в личном кабинете и оформлению можно через техническую поддержку, перейдя по QR-коду.