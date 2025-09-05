6 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

9.00-13.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Жайыла Баатыра, Он-Арча, Бердибаева);

11.00-15.00 — отрезки улицы Лущихина, переулок Покровский;

15.00-18.00 — отрезки улиц Гагарина, Садырбаева;

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Босого».

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Нарынская, Северная, Боконбаева, Тянь-Шаньская, Родниковая, Узгенская, Ошская, микрорайон «Учкун»), Кашка-Суу (улицы Новостройка, Эркин, Лесхоз, Медерова, Ала-Арчинская, Медерова, Достук, Озгоруш, Раимбекова), Байтик (улицы Эшмамбета, Раимбекова, Дружбы, Новостройка, Сейтек, Суюмбаева, Байтика, переулок Молодежный, улицы Ала-Арчинская, Береговая, жилмассив «Ынтымак»), Васильевка (улицы Солто-Ата, Комсомольская, Октябрьская, переулок Почтовый, улица Верхняя), Лебединовка (проспект Ленина, «Городок энергетиков», улицы Мичурина, Сельская);

Сокулукский РЭС

9.30-17.00 — село Садовое;

Кантский РЭС