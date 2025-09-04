Кыргызстанская и российская школы имени Валентины Терешковой будут сотрудничать

Ярославская школа № 32 имени первой женщины-космонавта Валентины Терешковой будет сотрудничать со школой-интернатом № 11 имени Валентины Терешковой из кыргызстанского города Оша. Стороны подписали соглашение, сообщили в мэрии Ярославля.

Фото пресс-службы мэрии Оша. Школа-интернат № 11 имени Валентины Терешковой в городе Оше

Документ подписан в рамках открытия нового здания ошской школы-интерната. Во время прямого эфира первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, уроженка Ярославской области, вспомнила о давнем сотрудничестве двух школ.

«Стороны приняли решение о долгосрочном сотрудничестве в сфере культурно-просветительского школьного обмена, целями которого являются обмен опытом работы по вопросам организации педагогического процесса, развитие дружеских контактов между педагогами и администрацией, развитие дружеских контактов между обучающимися для повышения их коммуникативных компетенций, знакомства с культурой и историей своих стран в ходе обменных программ»,— говорится в сообщении.

В мае 2023 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Ярославлем и Ошем. Сотрудничество ведется в основном в сфере официальных обменов, изучения опыта муниципального управления. Также активно сотрудничают педагогические вузы.