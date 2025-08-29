В Москве школьные и родительские чаты переведут в Max

Школьные и родительские чаты в школах Москвы планируют перевести на национальный мессенджер Max. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе пресс-конференции, пишет НСН.
Вице-мэр заявила, что в России приняли соответствующий федеральный закон.
«Поэтому с 1 сентября все школьные родительские чаты будут переводиться в этот мессенджер [Max]», — указала Ракова.
Ранее стало известно, что образовательная платформа для коммуникации «Сферум» завершила интеграцию в Max. Сервис запустят поэтапно с нового учебного года.