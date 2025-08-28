15:05
Дебюрократизация: любой желающий может внести свои предложения

Каждый гражданин имеет уникальную возможность стать участником процесса дебюрократизации в Кыргызстане и предложить свою идею, решение. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заведующий отделом по экономическим вопросам Национального института стратегических инициатив Вячеслав Пак.

По его словам, один из акцентов по дебюрократизации делают на цифровизацию.

«Сейчас практически вся жизнь находится в телефоне, который всегда при нас. Предоставляющие услуги (государственные, муниципальные или коммерческие) должны делать акцент на выдачу справок через мобильные приложения и устройства. Есть универсальное приложение «Тундук», где можно получить огромное количество документов разной направленности и характера. Если у гражданина вдруг возникают сложности в получении справок, он всегда может обратиться в НИСИ, Министерство юстиции или другой уполномоченный госорган с предложением в рамках дебюрократизации», — сказал Вячеслав Пак.

Он привел в пример, когда одна из бизнес-ассоциаций обратилась с предложением относительно строительства электрозарядных станций.

«Было сложно их открывать из-за процедурных моментов технического характера. Мы собрались с уполномоченным госорганом, обсудили и разработали отдельный нормативный правовой акт по упрощению процедуры рассмотрения документов. С 1 августа он действует», — добавил Вячеслав Пак.

Напомним, в марте 2025 года президент подписал Указ «О дополнительных мерах по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственной службы». Для его реализации создана межведомственная комиссия. Разработка предложений по дебюрократизации госорганов возложена на НИСИ.
