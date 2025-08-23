20:13
Общество

Культовый кинорежиссер Квентин Тарантино дебютирует в театре

Культовый кинорежиссер Квентин Тарантино планирует дебютировать в театре с постановкой собственной пьесы в лондонском Вест-Энде. Он рассказал об этом в подкасте Church of Tarantino.

Franceinfo
Фото Franceinfo. Квентин Тарантино

По его словам, работа над спектаклем начнется в январе 2026 года, а премьера ожидается не раньше начала 2027 года. Подробности сюжета и название пьесы пока не разглашаются. Режиссер не исключает, что в будущем адаптирует пьесу для кино, если она станет прорывной.

Квентин Тарантино планирует временно переехать в Великобританию вместе с семьей для работы над проектом.

Режиссер — один из наиболее ярких представителей постмодернизма в независимом кинематографе.

Тарантино снял культовые фильмы — «Бешеные псы» (1992), «Криминальное чтиво» (1994), «Джеки Браун» (1997), «Убить Билла» (в двух частях, 2003–2004), «Доказательство смерти» (2007), «Бесславные ублюдки» (2009), «Джанго освобожденный» (2012), «Омерзительная восьмерка» (2015) и «Однажды в... Голливуде» (2019).

Обладатель множества наград, в том числе «Золотой пальмовой ветви», «Оскара», BAFTA, «Золотого глобуса» и «Сезара».
