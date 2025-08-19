Как вы относитесь к переименованию населенных пунктов и улиц? Опрос

В Кыргызстане не утихают споры относительно переименования населенных пунктов и улиц.

Например, Бишкек ждет масштабное переименование улиц. В рамках административно-территориальной реформы к столице присоединили пригородные айыльные аймаки и жилые массивы. В итоге в столице появились улицы с одинаковыми названиями, есть прецеденты, когда одна и та же улица имеет несколько разных названий на своем протяжении. Мэрия предложила некоторые улицы от начала до конца сделать с одним названием.

В других регионах тоже рассматривают вопрос переименования улиц: полпредствам, мэриям Бишкека и Оша предложили рассмотреть вопрос о переименовании одной из центральных улиц городов, поселков и сел, особенно улиц, ранее носивших имя Владимира Ленина, в улицу Манаса.

В городе Ош улицу Ленина переименовали в честь Алымбека датки.

А в начале 2025 года подписан Закон «О переименовании отдельных айыльных аймаков и сел Баткенской, Нарынской, Ошской, Таласской и Чуйской областей».

Реализация таких инициатив обычно требует дополнительных средств из местного бюджета.

