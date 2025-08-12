11:57
USD 87.43
EUR 101.89
RUB 1.10
Общество

Возможно, не адаптировались — «Бишкекзеленстрой» о засохших кленах на Айтматова

Главный агроном муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» Жаныбек Жумалиев прокомментировал сегодня на брифинге ситуацию с озеленением обновленного проспекта Чингиза Айтматова.

По его словам, вместе с реконструкцией дороги одновременно проводится и озеленение территории.

«Этим занимается не «Бишкекзеленстрой», а управделами президента. Мы поддерживаем с ними связь, наблюдаем работу, правильно ли делают посадку, соблюдают ли все необходимые технологии. Первый этап работ завершили — от проспекта Масалиева до улицы Семетей с западной и восточной сторон. Там посадили крупномерный клен канадский и несколько видов цветущих кустарников, в основном штамбовые розы», — сказал Жаныбек Жумалиев.

Он отметил, что всего посадили более 500 кленов: в основном около 300 штук со стороны Октябрьского района, оставшиеся — со стороны Ленинского.

Читайте по теме
Блогер подсчитал, сколько кленов не прижилось на обновленном проспекте Манаса

«Недавно я сам ходил, смотрел. Часть саженцев, действительно, не прижилась. Почему, не знаю. Вроде соблюдали все технологии — сажали с комом земли и поливную систему установили. Возможно, саженцы не адаптировались к нашим климатическим условиям», — добавил Жаныбек Жумалиев.

На вопрос, кто будет возмещать ущерб, он не ответил, подчеркнув, что работы выполняет управделами.

Ранее видеограф и блогер Рашид Браун подсчитал количество деревьев, которые не прижились после недавнего озеленения проспекта Чингиза Айтматова, — их 102, а 250 прижились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339275/
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
Это столица? Почему мэрия Бишкека не восстанавливает газоны после ремонта дорог
Ремонт тротуаров. Озеленят ли участок на проспекте Жибек Жолу
Мэрия Бишкека: На бульваре Эркиндик сломано 28 саженцев
Дастан Бекешев: При хаотичном поливе Бишкек станет сухим
Предприниматели Бишкека обязаны озеленять свои прилегающие территории — мэрия
Право на тень: мэрия Бишкека обещает высадить деревья на улице Московской
Два наглядных фото: почему мэрия Бишкека в жару лишает горожан права на тень
Деревья деградированы, ирригация изношена. О проблемах озеленения Бишкека
Сезон озеленения. Столицу украсят около 1,6 миллиона цветов
Нехватка посадочного материала и вредители — о проблемах озеленения в Бишкеке
Популярные новости
Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в&nbsp;воду Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в воду
Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и&nbsp;номера частных скорых Бишкека Нужна экстренная помощь? Адреса травмпунктов и номера частных скорых Бишкека
В&nbsp;Кыргызстане появилась первая женщина-пилот В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот
В&nbsp;парке Навои в&nbsp;Оше сносят объекты Омурбека Текебаева и&nbsp;Чолпон Султанбековой В парке Навои в Оше сносят объекты Омурбека Текебаева и Чолпон Султанбековой
Бизнес
MEGA яркое лето: Hawaii Party на&nbsp;Иссык-Куле MEGA яркое лето: Hawaii Party на Иссык-Куле
Принимайте оплату без комиссий вместе с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Принимайте оплату без комиссий вместе с «Оптима Банком»
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
Минприроды и&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; будут сотрудничать в&nbsp;сфере экологии и&nbsp;ESG Минприроды и «Элдик Банк» будут сотрудничать в сфере экологии и ESG
12 августа, вторник
11:57
Две тысячи милиционеров обеспечат порядок в День независимости в Джалал-Абаде Две тысячи милиционеров обеспечат порядок в День незави...
11:51
Отмена транспортного налога: что нужно знать гражданам
11:44
Мошенники открыли кол-центры в Кыргызстане, России и Беларуси, обманывая людей
11:37
Возможно, не адаптировались — «Бишкекзеленстрой» о засохших кленах на Айтматова
11:37
Микрофинансовые организации Кыргызстана обяжут противодействовать мошенничеству