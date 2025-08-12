Главный агроном муниципального предприятия «Бишкекзеленстрой» Жаныбек Жумалиев прокомментировал сегодня на брифинге ситуацию с озеленением обновленного проспекта Чингиза Айтматова.

По его словам, вместе с реконструкцией дороги одновременно проводится и озеленение территории.

«Этим занимается не «Бишкекзеленстрой», а управделами президента. Мы поддерживаем с ними связь, наблюдаем работу, правильно ли делают посадку, соблюдают ли все необходимые технологии. Первый этап работ завершили — от проспекта Масалиева до улицы Семетей с западной и восточной сторон. Там посадили крупномерный клен канадский и несколько видов цветущих кустарников, в основном штамбовые розы», — сказал Жаныбек Жумалиев.

Он отметил, что всего посадили более 500 кленов: в основном около 300 штук со стороны Октябрьского района, оставшиеся — со стороны Ленинского.

«Недавно я сам ходил, смотрел. Часть саженцев, действительно, не прижилась. Почему, не знаю. Вроде соблюдали все технологии — сажали с комом земли и поливную систему установили. Возможно, саженцы не адаптировались к нашим климатическим условиям», — добавил Жаныбек Жумалиев.

На вопрос, кто будет возмещать ущерб, он не ответил, подчеркнув, что работы выполняет управделами.

Ранее видеограф и блогер Рашид Браун подсчитал количество деревьев, которые не прижились после недавнего озеленения проспекта Чингиза Айтматова, — их 102, а 250 прижились.