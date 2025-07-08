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Общество

В КР намерены построить два реабилитационных центра для людей с инвалидностью

Министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров рассказал об основных достижениях ведомства за первые пять месяцев 2025 года.

По его данным, одной из приоритетных задач на будущее является строительство современных реабилитационных центров для людей с инвалидностью.

«Эта инициатива реализуется при поддержке президента Кыргызской Республики. В настоящее время совместно с управделами президента ведется работа по выбору земельных участков, разработке проектной документации и подбору оборудования для строительства двух таких центров.

Центры будут предоставлять комплексные услуги для граждан с инвалидностью в соответствии с международными стандартами. Это медицинская и социальная реабилитация, а также абилитация, что будет способствовать полноценной интеграции этих людей в общество. Я искренне верю, что это важный шаг на пути к созданию инклюзивного и доступного общества для каждого гражданина», — добавляет Равшан Сабиров.

Также министр отметил, что запланировано укрепление материально-технической базы территориальных подразделений, чтобы оперативно и качественно оказывать услуги населению, а также улучшить условия труда сотрудников.

На сегодняшний день районные управления обеспечены 77 новыми автомобилями (Chevrolet Tracker). В этом году начнется строительство новых современных зданий для 10 территориальных управлений. В апреле уже началось строительство первого здания в селе Кара-Кулжа. Работа в этом направлении продолжается.

Принята Национальная программа до 2030 года, которая согласована с целями устойчивого развития и направлена на ускорение роста и улучшение жизни населения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335515/
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