В музучилище прокомментировали жалобы учеников о принудительном труде

Студентов Кыргызского Национального музыкального училища имени Муратаалы Куренкеева заставляют перетаскивать музыкальные инструменты. Об этом 24.kg вчера сообщила одна из учениц.

Директор Кыргызского национального музыкального училища имени Муратаалы Куренкеева Советжан Асанкадыр прокомментировал 24.kg ситуацию.

«23 июня на совещании с заведующими и председателями цикловых комиссий было поручено, чтобы освободившиеся студенты после экзаменов помогли сотрудникам библиотеки сложить учебники и нотные пособия. С учетом того, что в образовательных организациях практикуется привлечение студентов к отработке, задачей которой стала помощь библиотекарю и уборка помещений. Все установленные сроки текущих экзаменов не сдвигались, сессию планируем завершить 27 июня», — сказал Советжан Асанкадыр.

Он добавил, что транспортировка и разбор новых роялей будут производиться специалистами фирмы Kawai и Yamaha, а старые рояли под наблюдением настройщика.

При этом отмечается, что всем подведомственным организациям, а также образовательным специальным учреждениям со стороны Министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики было дано предупреждение о недопустимости использования детского труда.