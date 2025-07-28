Снос музучилища: студенты будут учиться в общежитии худколледжа

Студентов Кыргызского национального музыкального училища имени Мураталы Куренкеева переселили в здание общежития Художественного колледжа имени Семена Чуйкова.

Как рассказал 24.kg директор музучилища Советжан Асанкадыр, ближайшие 1,5-2 года студенты будут учиться там.

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«Это пятиэтажное здание. На четырех этажах будут временно учиться наши студенты. У студентов колледжа есть отдельный учебный корпус. А на пятом этаже будут проживать и наши студенты, и студенты колледжа. Нам временно выделили это здание, пока будет строиться наше. Во время каникул в этом здании проведут ремонт к началу нового учебного года», — сказал он.

Советжан Асанкадыр отметил, что новое здание училища обещали построить за 1,5-2 года.

Напомним, ранее стало известно, что здание Музыкального училища имени Мураталы Куренкеева в Бишкеке снесут. Студенты жаловались, что новый учебный год им придется начать в здании в «Тунгуче», в котором нет соответствующих условий. Позже в Минкультуры заявили, что здание, в которое временно переведут училище, еще не выбрано и рассматривается несколько вариантов. В ведомстве также заверили, что после сноса на этом месте построят современное здание училища.

Студенты училища и их родители выступили с обращением к президенту с просьбой предотвратить снос здания, а также создали петицию за его сохранение.