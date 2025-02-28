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Общество
Сюжет: Территориальная реформа

В рамках АТР в Кыргызстане появится пространственное планирование

В Кыргызстане в результате реформы образовано 268 административно-территориальных единиц на уровне айыльных аймаков и городов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления политики развития регионов Министерства экономики и коммерции Искандарбек Маматов.

По его словам, укрупнение айыльных аймаков провели с целью объединения ресурсов — человеческих, кадровых, материальных, финансовых и природных. Города тоже расширены.

«Указом, принятым 18 октября 2022 года, предусмотрено принятие госпрограммы комплексного социально-экономического развития регионов, которая на сегодня находится на рассмотрении кабмина. Надеемся, скоро документ будет принят. Также принята программа формирования опорных точек развития до 2030 года. До этого утверждена программа государственного субсидирования инициатив местных сообществ. Все эти документы дают возможность айыльным аймакам и городам формировать и менять подходы к развитию территорий», — сказал Искандарбек Маматов.

Он отметил, что впервые закладывается пространственное планирование. «Такого еще не было. Это даст возможность в том числе бизнесу, заранее планировать, где что будет расположено, какие условия созданы и так далее», — добавил чиновник.

Закон «Об административно-территориальных единицах на уровне айыльных аймаков и городов Кыргызской Республики» подписан в 2024 году. В целом утверждены административные границы 235 объединенных айыльных аймаков и 33 городов республиканского, областного и районного значения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321389/
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