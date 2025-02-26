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Общество

В Бишкеке облачно, но без осадков. Прогноз погоды на 27 февраля — 2 марта

Во второй половине недели в Бишкеке будет облачно, но без осадков. Такой прогноз дают синоптики.

27 февраля ночью столбик термометра опустится до −4 градусов, возможен снег. Днем облачно, воздух прогреется до +4 градусов.

28 февраля без осадков. Ночью похолодает до −3 градусов, днем потеплеет до +7 градусов.

1 марта погода существенно не изменится. Температура ночью ожидается до −3 градусов, днем до +9 градусов.

2 марта также небольшая облачность. Ночью будет −4 градуса, днем столбик термометра поднимется до +10 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321078/
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