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Общество

В Бишкеке будет солнечно и тепло. Прогноз погоды на 20-23 февраля

Во второй половине недели в Бишкеке будет солнечная погода. Такой прогноз дают синоптики.

20 февраля ночью столбик термометра опустится до −3 градусов. Днем солнечно, воздух прогреется до +10 градусов.

21 февраля без осадков. Ночью похолодает до −3 градусов, днем потеплеет до +13 градусов.

22 февраля погода существенно не изменится. Температура ночью ожидается до −1 градуса, днем до +14 градусов.

23 февраля также солнечно. Ночью будет около 0 градусов, днем столбик термометра поднимется до +17 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320356/
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