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Общество

Антитабачные рейды. В Бишкеке проверяют соблюдение запрета на курение

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

В столице проходят рейды по соблюдению запрета на курение в общественных местах. В мероприятиях участвуют сотрудники акимиатов, правоохранительных органов и Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека, проверки охватывают увеселительные заведения, где выявляются нарушения Закона «О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля». Нарушители среди посетителей и представителей администрации привлекаются к ответственности.

Согласно статьям 83 и 84 Кодекса КР о правонарушениях, за курение табачных изделий в запрещенных местах на граждан накладывается штраф.

Напомним, в марте прошлого года вступили в силу поправки в Закон «О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля» и Кодекс о правонарушениях.

  • Согласно им, за курение табачных изделий в запрещенных местах предусмотрен штраф в размере 3 тысячи сомов.
  • Также установлены штрафы за нарушение правил обустройства мест для курения — 5 тысяч сомов для физических лиц и 50 тысяч сомов для юридических.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319349/
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