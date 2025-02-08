Антитабачные рейды. В Бишкеке проверяют соблюдение запрета на курение

В столице проходят рейды по соблюдению запрета на курение в общественных местах. В мероприятиях участвуют сотрудники акимиатов, правоохранительных органов и Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека, проверки охватывают увеселительные заведения, где выявляются нарушения Закона «О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля». Нарушители среди посетителей и представителей администрации привлекаются к ответственности.

Согласно статьям 83 и 84 Кодекса КР о правонарушениях, за курение табачных изделий в запрещенных местах на граждан накладывается штраф.

Напомним, в марте прошлого года вступили в силу поправки в Закон «О защите здоровья граждан КР от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля» и Кодекс о правонарушениях.