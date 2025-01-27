19:24
USD 87.45
EUR 91.72
RUB 0.89
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 27 января. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality на 18.00 Бишкек находится на 21-м месте.

Статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 95 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Добавим, что недавно Бишкек стал лидером по загрязнению воздуха в мире. Ранее министр природы Медер Машиев заявил, что в Бишкеке смога стало меньше. По его словам, основные причины смога — это отсутствие катализаторов у 85 процентов автомобилей в стране, увеличение количества жилмассивов вокруг столицы, хаотичное, неплановое строительство и вырубка деревьев. 

Также в Минприроды заявляли, что многие устройства, установленные для измерения уровня загрязнения воздуха, не соответствуют необходимым техническим требованиям и стандартам. Для сравнения ниже представлены данные Гидрометеорологической службы.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318072/
просмотров: 352
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкек вырвался на первое место по загрязнению воздуха в мире
Бишкекчане смогут отслеживать качество воздуха в режиме реального времени
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 23 января. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 22 января. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 21 января. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 20 января. Что показывают датчики
Глава Минприроды ответил, где $50 миллионов от Всемирного банка
Депутат Балбак Тулобаев заявил, что знает, как решить проблему смога в Бишкеке
Загрязнение воздуха промышленными предприятиями составляет лишь 1,5 процента
Выделить землю для установки станции мониторинга качества воздуха просят мэрию
Популярные новости
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Кыргызстанцы считают, что работать мигрантам в&nbsp;России станет невозможно Кыргызстанцы считают, что работать мигрантам в России станет невозможно
Gucci, Armani, Birkin. Сотни брендовых сумок выкинули на&nbsp;инаугурации в&nbsp;США Gucci, Armani, Birkin. Сотни брендовых сумок выкинули на инаугурации в США
Граждане Кыргызстана могут урегулировать свое положение без выезда из&nbsp;России Граждане Кыргызстана могут урегулировать свое положение без выезда из России
Бизнес
MBANK&nbsp;&mdash; лидер года в&nbsp;платежных технологиях по&nbsp;версии ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; MBANK — лидер года в платежных технологиях по версии ЗАО «МПЦ»
MegaPay признан &laquo;Партнером года&raquo; Межбанковского процессингового центра MegaPay признан «Партнером года» Межбанковского процессингового центра
Doscredobank наградил победителей акции &laquo;Отправляй, получай и&nbsp;подарки забирай!&raquo; Doscredobank наградил победителей акции «Отправляй, получай и подарки забирай!»
Администрация ТРЦ &laquo;ЦУМ&raquo; разъясняет ситуацию с&nbsp;арендой торговых площадей Администрация ТРЦ «ЦУМ» разъясняет ситуацию с арендой торговых площадей
27 января, понедельник
19:11
ЕЭК запускает программу по развитию «умных» дорог в странах ЕАЭС ЕЭК запускает программу по развитию «умных» дорог в стр...
19:01
MBANK — лидер года в платежных технологиях по версии ЗАО «МПЦ»
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 27 января. Что показывают датчики
18:10
В ШОС создан реестр лиц, которые находятся в розыске за терроризм
17:45
Минсельхоз КР потратит $4 миллиона на смету по водоснабжению более 100 сел