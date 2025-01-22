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Общество

В Иссык-Кульской области объединят две реки с помощью водозаборной плотины

В Иссык-Кульской области объединят две реки с помощью водозаборной плотины. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным ведомства, в Джети-Огузском районе ведутся работы по восстановлению водозаборной плотины Ара-Бел. Строительство объекта, расположенного на высоте 3 тысячи 800 метров над уровнем моря, стартовало в прошлом году. Планируется объединить русла рек Ара-Бел и Жууку.

Для изменения русла возводится дамба протяженностью 300 метров, а также прокладывается новый канал длиной 120 метров и глубиной до 7 метров. Грунт вывозится, на сложных участках выполняются взрывные работы.

Реализация проекта значительно уменьшит дефицит ирригационной воды в районе. Главная водозаборная плотина планируется к сдаче в эксплуатацию в этом году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317533/
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