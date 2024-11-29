В электронной трудовой книжке сохранятся все старые записи

В электронной трудовой книжке сохранятся все предыдущие записи. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель директора Госагентства по делам госслужбы и местного самоуправления КР Максатбек Саргазаков.

По его словам, граждане смогут зайти в электронный кабинет и посмотреть.

«Сейчас в пилотном режиме работает, все это происходит в три этапа. К 2025-му начнет работать в полную силу», — отметил Максатбек Саргазаков.

Он добавил, что в электронный формат будут переводить кадровые отделы.

«В нынешнее время действует база данных «е-кызмат». Там ведется уже запись всех, кто работает на госслужбе. Мы предполагаем завершить вносить данные в электронную версию в течение года. Мы не гарантируем, что система будет работать безупречно, но будет дорабатываться», — сказал замдиректора госагентства.