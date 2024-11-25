Минцифры запускает с 1 декабря модуль «Электронная трудовая книжка»

Министерство цифрового развития сообщило о разработке модуля «Электронная трудовая книжка» (ЭТК), который является частью автоматизированной информационной системы е-Kyzmat.

Проект направлен на упрощение учета трудовой деятельности граждан, обеспечение удобного доступа к данным о трудовой и служебной истории работников и исключение использования бумажных трудовых книжек. Внедрение системы создаст прозрачный и удобный процесс взаимодействия между гражданами, работодателями и государственными органами, ускоряя обмен информацией и снижая бюрократическую нагрузку.

28 марта 2024 года техническое задание для модуля согласовано с Государственным агентством по делам госслужбы и органов местного самоуправления. 11 октября на базе ГП «Инфоком» представлена тестовая версия системы.

Пилотное тестирование начнется до 1 декабря. Среди первых участников — центральные аппараты Минцифры и других госорганов. Сотрудники ключевых ведомств уже получили доступ к системе и прошли обучение для использования нового инструмента.

«Электронная трудовая книжка» значительно упростит учет трудовой деятельности, сделает процесс прозрачным, удобным и оперативным. Централизованное хранение данных исключает риск утери или подделки информации, сокращает бумажный документооборот и делает систему экологичной.