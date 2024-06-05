В Бишкеке становится все жарче. Прогноз на 6-9 июня

Во второй половине недели в Бишкеке будет жарко и никаких дождей. Такой прогноз дают синоптики.

6 июня в столице без осадков и жарко. Температура воздуха ночью до +17 градусов, днем — до +31 градуса.

7 июня такая же погода. Температура продолжит повышаться. Ночью — до +18 градусов, днем — до +33 градусов.

8 июня без осадков. Воздух прогреется ночью до +16 градусов, днем — до +33 градусов.

9 июня будет еще жарче. Ночью — до +17 градусов, днем — до +35 градусов.

10-11 июня ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха. Она приблизится к отметке в +38 градусов.