Байден ввел временный запрет на убежище для незаконных мигрантов из Мексики

Принятые меры облегчат высылку тех, у кого нет законных оснований находиться в США. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Белого дома 4 июня.



В администрации президента США заявили, что запретные меры, вступившие в силу немедленно, будут действовать непостоянно. Их станут вводить, когда «южная граница перегружена», как это происходит сейчас.



Меры отменят, если число мигрантов, пересекающих границу, будет достаточно низким, чтобы американские чиновники могли «эффективно управлять миграционными операциями», заявили в Белом доме.



Как пишет Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника, меры будут вводить, если в течение недели на границе в среднем будут проводить более 2 тысяч 500 задержаний в день, и отменять, когда число задержаний опустится ниже 1 тысячи 500 в день.



Чиновник отметил, что ограничения не распространяются на детей, которые пересекают границу без сопровождения родителей или опекунов, а также на жертв торговли людьми и тех, кому грозит серьезная опасность, в том числе с медицинской точки зрения.