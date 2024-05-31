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Общество

Всемирный день отказа от курения. «Кумтор» запускает проект «Я бросил курить!»

Компания «Кумтор Голд Компани» объявила о старте проекта «Я бросил курить!». Проект начнется сегодня, 31 мая, – во Всемирный день отказа от курения. Цель проекта – создать зону, свободную от курения на всех объектах компании.

из интернета
Фото из интернета

В проекте могут принять участие сотрудники компании, образовав команды по три человека, придумав название и зарегистрировавшись. Победит команда, члены которой полностью откажутся от курения за период проекта. Призеров наградят ценными подарками.

Участникам проекта будет оказана профессиональная поддержка. Медицинские работники разработают индивидуальные программы для каждого участника и будут поддерживать их на каждом этапе.

Компания призывает кыргызстанцев отказаться от курения ради здоровья!
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295483/
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