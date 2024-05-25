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Общество

Посол РФ в Армении вызван в Москву для консультаций. Что это означает

Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций, сообщили накануне в российском МИД.

По мнению российского политолога Аркадия Дубнова, «отзыв российского посла из Еревана означает дальнейший этап в процессе геополитического «развода» России с Арменией, все еще формально считающейся членом ОДКБ, но уже ясно обозначившей свой курс на Запад, в стремлении найти именно там гарантии своей безопасности». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Россия, как не раз откровенно и публично заявляли в Ереване, не смогла или даже больше — не захотела выполнить свои обязательства по защите своего союзника по ОДКБ от нападения извне.

В таких обстоятельствах выход Армении из ОДКБ становился лишь делом времени», — считает политолог.

В мировой дипломатической практике отзыв посла не редкость. Например, на днях Израиль отозвал своего посла из Испании в знак протеста против признания Мадридом палестинского государства.

«Однако не могу вспомнить, когда подобное практиковалось в отношениях Москвы со своими союзниками и партнерами по СНГ (Украина и Грузия не в счет)». 

Недавние события еще более обострили ситуацию. Спикер парламента Армении Ален Симонян на конференции в Испании назвал действия России в Украине «вторжением». В Москве потребовали объяснений, на что в Ереване ответили, что слова Симоняна отражают позицию политического большинства армянского парламента.

«Следующий раунд обмена колкостями был спровоцирован выступлением Александра Лукашенко, посетившего на днях Азербайджан. Встречаясь с Ильхамом Алиевым, он был чрезвычайно разговорчив: «...Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу», — пишет Дубнов.

В Ереване эти слова, сказанные армянским, казалось бы, союзником по ОДКБ главе государства, воевавшему с Арменией, не могли оставить без внимания.

Отреагировал позавчера премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявивший в парламенте, что «как минимум две страны – члена ОДКБ участвовали в подготовке 44-дневной войны против Армении».

«Угадать, кого он имел в виду, несложно. Кроме России и Беларуси, в составе ОДКБ нет ни одной страны, к которой могли бы относиться эти обвинения.

А затем наступил черед Москвы реагировать, из Еревана был отозван «для консультаций» посол Копыркин. И похоже, это еще не вечер...» — заключает эксперт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294998/
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