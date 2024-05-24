Минэкономики подготовило проект постановления об обмене земельных участков

По данным пресс-службы Минэкономики, в настоящее время подзаконными актами КР не урегулирован вопрос возмездного отчуждения государственного имущества в виде земельных участков путем заключения договора мены.

В связи с чем Министерство экономики и коммерции подготовило проект постановления кабмина. В проекте предлагается утвердить положение об обмене земельных участков, находящихся в государственной собственности. Обмен будет осуществляться для выполнения государственных задач, определенных самим кабинетом министров в области строительства объектов госзначения и программы жилищного обеспечения граждан.

Положение будет предусматривать порядок обмена земельными участками между государственным органом или органом местного самоуправления и частными лицами. Также будет регламентирован порядок отбора земельного участка. Для инициирования обмена земельными участками будут создаваться межведомственные комиссии. Проведение обмена будет возможно только с предварительного согласия кабмина.