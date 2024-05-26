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Общество

Когда в Бишкек вернется солнце, рассказали синоптики. Прогноз на 27-29 мая

В первой половине недели в Бишкеке прекратятся дожди и будет тепло, но недолго. Такой прогноз дают синоптики.

27 мая в столице без осадков. Температура воздуха ночью до +7 градусов, днем — до +24 градусов.

28 мая будет такая же погода. Ночью будет до +11 градусов, днем — до +25 градусов.

29 мая погода снова испортится, возможны дождь и гроза. Воздух прогреется до +13 градусов ночью и до +24 градусов днем.

30-31 мая в Бишкеке возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха существенно не изменится.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294872/
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