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Общество

Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 26 мая 1951 года

Самым жарким в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 26 мая 1951 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +34,3 градуса.

Самым холодным — 26 мая 2009-го, когда температура составила +3,6 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры мая для столицы составляет +17,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был май 2001 года со средней температурой +21 градус.

Самым холодным — май 1960-го со среднемесячной температурой +13,4 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 26 мая ночью в Бишкеке возможны дожди и грозы. Температура воздуха составит до +10 градусов. Днем в столице временами будет дождливо. Воздух прогреется до +16 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294870/
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