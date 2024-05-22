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Общество

В Кыргызстане возможны сели. МЧС просит граждан очистить водоотводные арыки

С 24 по 26 мая в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми ливневыми дождями в горных и предгорных районах республики возможны сели. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По ее данным, возможен подъем уровня воды в реках.

В связи с этим во избежание затопления ведомство призывает граждан оборудовать и очищать водоотводные арыки, трубы возле домов и на границах участков.

«МЧС держит под контролем селезащитные каналы, находящиеся в ведении местного самоуправления, а также силы и средства служб гражданской защиты в состоянии готовности», — отметили в министерстве.

В случае происшествия необходимо незамедлительно обращаться в единую службу 112. Звонок бесплатный.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294744/
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