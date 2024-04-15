Хранить информацию о внутригосударственных платежах будут процессинговые центры

Сбор, обработка, хранение финансовой информации по платежам в национальной валюте с использованием банковских платежных карт, выпущенных в Кыргызстане, будут осуществлять процессинговые центры. Соответствующие поправки в Закон «О платежной системе» приняты комитетом Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике во втором чтении.

Согласно поправкам, принятым в апреле 2021 года, с 4 мая 2024-го клиринг по внутригосударственным платежам проводится оператором национальной платежной системы. Против таких правил выступили участники рынка платежных карт.

По их мнению, когда процессинг и авторизация по платежам в нацвалюте с использованием платежных карт международных платежных систем (МПС) будут проводиться только на территории Кыргызстана, без возможности дополнительной обработки со стороны МПС, наиболее востребованные инновационные технологии и сервисы не смогут работать в стране, а значит не будут доступны банкам и конечным потребителям.

Отметим, новые поправки, согласно которым сбор, обработка, хранение информации по платежам в национальной валюте с использование карт Кыргызстана будут осуществляться процессинговыми центрами, вступят в силу с 1 января 2025 года.