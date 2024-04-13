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Общество

Март 2024 года стал самым теплым в мире за всю историю метеонаблюдений

Март 2024-го стал десятым месяцем подряд самым жарким в мире за всю историю наблюдений. Об том сообщила европейская климатическая служба Copernicus.

Средняя температура на поверхности планеты составила +14,14 градуса Цельсия — это на 0,73 градуса выше среднего значения для марта с 1991 по 2020 год и на 0,1 градуса больше предыдущего рекорда — марта 2016-го.

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Среднемировая температура за последние 12 месяцев (с апреля 2023 года по март 2024-го) также является самой высокой за всю историю наблюдений. Она была на 1,58 градуса выше доиндустриального периода 1850-1900 годов.

За пределами Европы температура была выше среднего в восточной части Северной Америки, Гренландии, восточной части России, Центральной Америке, некоторых частях Южной Америки, многих частях Африки, южной Австралии и некоторых частях Антарктиды. Эль-Ниньо продолжало ослабевать в восточной экваториальной части Тихого океана, но температура морского воздуха в целом оставалась на необычно высоком уровне. 

«Март 2024-го продолжает череду климатических рекордов как по температуре воздуха, так и по температуре поверхности океана. Чтобы остановить дальнейшее потепление, требуется быстрое сокращение выбросов парниковых газов», — отметила заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291473/
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