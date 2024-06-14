В Кыргызстане зарегистрировано более 10 тысяч случаев кори

В Кыргызстане с начала года по 3 июня зарегистрировано 10 тысяч 798 случаев кори. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава со ссылкой на Республиканский центр иммунопрофилактики.

Больше всего случаев зарегистрировано в Бишкеке — 3 тысячи 825, Чуйской области — 2 тысячи 609, Ошской — 1 тысяча 542 случая.

«Анализ возрастного распределения случаев кори показывает все еще высокий удельный вес заболевших детей: в возрасте 1-4 лет — 3 тысячи 894 случая (36 процента), в возрасте до 1 года — 3 тысячи 373 случая (31 процент), от 5 до 9 лет — 1 тысяча 731 случай (16 процентов)», — сообщили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что в ответ на вспышку кори в Кыргызстане начался очередной этап кампании по дополнительной иммунизации. 10 июня он стартовал в Таласской и Иссык-Кульской областях. 13 июня — Баткенской и Нарынской областях.

Вакцинация проводится краснушно-коревой вакциной, средства на второй этап были выделены Фондом реагирования на вспышки в рамках инициативы по борьбе с корью и краснухой.

Несмотря на помесячное снижение регистрации новых случаев кори, вирус все еще активен.

Основной причиной заболеваемости остается большое количество отказов от плановой иммунизации против кори и краснухи среди детей и взрослых.

В ведомстве напомнили, что вакцинации подлежат все дети в возрасте от 9 месяцев до 7 лет включительно, за исключением тех, кто получил две дозы коревой вакцины в ходе плановой и наверстывающей иммунизации.

Прививку можно получить бесплатно в ЦСМ/ГСВ/ФАП и в пунктах мобильных бригад по вакцинации.