Вспышка кори. Врачи рассказали, как распознать болезнь

С начала года в Кыргызстане зарегистрировано 4 тысячи 855 случаев кори. Активная циркуляция вируса по-прежнему отмечается в Бишкеке, Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областях. В Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации рассказали, как распознать болезнь и защитить себя.
Корь — это острое инфекционное заболевание с очень высоким уровнем заразности.
Его причиной является вирус кори, который легко распространяется от человека к человеку через капли при кашле и чихании. Корью могут заболеть взрослые и дети. Это тяжелое заболевание, которое может привести к смерти.
Признаки кори
Инкубационный период (время от попадания вируса в организм до появления признаков заболевания) составляет в среднем 7-14 дней. Инфицированный человек заразен примерно за 4 дня до и после появления сыпи.
Заболевание начинается с появления слабости, недомогания, насморка, сухого кашля, покраснения и воспаления глаз, температура повышается до 38−39 градусов.
Характерным признаком заболевания являются серовато-белые пятна (пятна Коплика) на внутренней стороне щек, которые можно увидеть до появления сыпи.
Сыпь появляется на 3-5 день после начала заболевания, сначала на лице, а затем распространяется на шею, верхнюю часть туловища, после чего покрывает все тело, включая ладони и подошвы. Длительность высыпаний при кори составляет около 4-5 дней, после чего наступает период выздоровления.
В период высыпания температура тела может подниматься до 40 градусов, возможно появление конъюнктивита, слезотечения, светобоязни и диареи.
При появлении признаков кори необходимо срочно вызвать семейного врача и исключить контакты больного с другими людьми.
Осложнения
Возможны осложнения: воспаление уха, дыхательных путей, пневмония, энцефалит, менингит.
Осложнения возникают у 30 процентов детей, заболевших корью.
Лечение
Специфического лечения от кори не существует. Лекарства применяют для снятия симптомов заболевания. Жаропонижающее дается для снижения температуры и облегчения головной боли. Ребенку предлагают больше жидкости, чем обычно, и дают отдохнуть в слегка затемненной комнате. Обеспечивается достаточное поступление витамина А.
Профилактика
Защитить от болезни может только вакцинация. Активная иммунизация против кори проводится комбинированной вакциной КПК, содержащей вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи.
Вакцинация против кори, согласно календарю профилактических прививок КР, проводится в 12 месяцев и 6 лет.
Когда дети регулярно вакцинируются, они также защищают детей, которые не могут получить вакцину, потому что они предотвращают распространение вируса.
Вакцину не следует давать людям со слабым иммунным ответом, имеющим более сильную аллергическую реакцию на любой из компонентов вакцины и беременным женщинам.
Вакцину нельзя вводить детям:
- Со сниженной иммунной защитой (иммунодефицит): врожденным (важен семейный анамнез заболевания) или приобретенным вследствие злокачественных заболеваний, получения химиотерапии, а также при иммунодефицитных состояниях.
- Если отмечалась тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины или на какой-либо ее компонент.
- Если ребенок болеет и у него высокая температура тела. В этом случае вакцинацию следует отложить и сделать после выздоровления.
Возможные побочные проявления после иммунизации — покраснение и болезненность в месте инъекции, которые проходят самостоятельно в течение не более 3-х дней.
Лица, переболевшие корью, приобретают долгосрочный иммунитет.