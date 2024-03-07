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Общество

Вспышка кори. Врачи рассказали, как распознать болезнь

С начала года в Кыргызстане зарегистрировано 4 тысячи 855 случаев кори. Активная циркуляция вируса по-прежнему отмечается в Бишкеке, Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областях. В Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации рассказали, как распознать болезнь и защитить себя.

Корь — это острое инфекционное заболевание с очень высоким уровнем заразности.

Его причиной является вирус кори, который легко распространяется от человека к человеку через капли при кашле и чихании. Корью могут заболеть взрослые и дети. Это тяжелое заболевание, которое может привести к смерти.

Признаки кори

Инкубационный период (время от попадания вируса в организм до появления признаков заболевания) составляет в среднем 7-14 дней. Инфицированный человек заразен примерно за 4 дня до и после появления сыпи.

Заболевание начинается с появления слабости, недомогания, насморка, сухого кашля, покраснения и воспаления глаз, температура повышается до 38−39 градусов.

Характерным признаком заболевания являются серовато-белые пятна (пятна Коплика) на внутренней стороне щек, которые можно увидеть до появления сыпи.

Сыпь появляется на 3-5 день после начала заболевания, сначала на лице, а затем распространяется на шею, верхнюю часть туловища, после чего покрывает все тело, включая ладони и подошвы. Длительность высыпаний при кори составляет около 4-5 дней, после чего наступает период выздоровления.

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В период высыпания температура тела может подниматься до 40 градусов, возможно появление конъюнктивита, слезотечения, светобоязни и диареи.

При появлении признаков кори необходимо срочно вызвать семейного врача и исключить контакты больного с другими людьми.

Осложнения

Возможны осложнения: воспаление уха, дыхательных путей, пневмония, энцефалит, менингит.

Осложнения возникают у 30 процентов детей, заболевших корью.

Лечение

Специфического лечения от кори не существует. Лекарства применяют для снятия симптомов заболевания. Жаропонижающее дается для снижения температуры и облегчения головной боли. Ребенку предлагают больше жидкости, чем обычно, и дают отдохнуть в слегка затемненной комнате. Обеспечивается достаточное поступление витамина А.

Профилактика

Защитить от болезни может только вакцинация. Активная иммунизация против кори проводится комбинированной вакциной КПК, содержащей вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи.

Вакцинация против кори, согласно календарю профилактических прививок КР, проводится в 12 месяцев и 6 лет.

Когда дети регулярно вакцинируются, они также защищают детей, которые не могут получить вакцину, потому что они предотвращают распространение вируса.

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Вакцину не следует давать людям со слабым иммунным ответом, имеющим более сильную аллергическую реакцию на любой из компонентов вакцины и беременным женщинам.

Вакцину нельзя вводить детям:

  • Со сниженной иммунной защитой (иммунодефицит): врожденным (важен семейный анамнез заболевания) или приобретенным вследствие злокачественных заболеваний, получения химиотерапии, а также при иммунодефицитных состояниях.
  • Если отмечалась тяжелая аллергическая реакция на предыдущую дозу вакцины или на какой-либо ее компонент.
  • Если ребенок болеет и у него высокая температура тела. В этом случае вакцинацию следует отложить и сделать после выздоровления.

Возможные побочные проявления после иммунизации — покраснение и болезненность в месте инъекции, которые проходят самостоятельно в течение не более 3-х дней.

Лица, переболевшие корью, приобретают долгосрочный иммунитет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288536/
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