Вспышка кори. Врачи рассказали, как распознать болезнь

С начала года в Кыргызстане зарегистрировано 4 тысячи 855 случаев кори. Активная циркуляция вируса по-прежнему отмечается в Бишкеке, Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областях. В Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации рассказали, как распознать болезнь и защитить себя.

Корь — это острое инфекционное заболевание с очень высоким уровнем заразности.

Его причиной является вирус кори, который легко распространяется от человека к человеку через капли при кашле и чихании. Корью могут заболеть взрослые и дети. Это тяжелое заболевание, которое может привести к смерти.

Признаки кори Инкубационный период (время от попадания вируса в организм до появления признаков заболевания) составляет в среднем 7-14 дней. Инфицированный человек заразен примерно за 4 дня до и после появления сыпи. Заболевание начинается с появления слабости, недомогания, насморка, сухого кашля, покраснения и воспаления глаз, температура повышается до 38−39 градусов. Характерным признаком заболевания являются серовато-белые пятна (пятна Коплика) на внутренней стороне щек, которые можно увидеть до появления сыпи. Сыпь появляется на 3-5 день после начала заболевания, сначала на лице, а затем распространяется на шею, верхнюю часть туловища, после чего покрывает все тело, включая ладони и подошвы. Длительность высыпаний при кори составляет около 4-5 дней, после чего наступает период выздоровления. Читайте по теме Что делать, если ребенок заболел корью? Рекомендации от медиков В период высыпания температура тела может подниматься до 40 градусов, возможно появление конъюнктивита, слезотечения, светобоязни и диареи. При появлении признаков кори необходимо срочно вызвать семейного врача и исключить контакты больного с другими людьми.

Осложнения Возможны осложнения: воспаление уха, дыхательных путей, пневмония, энцефалит, менингит. Осложнения возникают у 30 процентов детей, заболевших корью.

Лечение Специфического лечения от кори не существует. Лекарства применяют для снятия симптомов заболевания. Жаропонижающее дается для снижения температуры и облегчения головной боли. Ребенку предлагают больше жидкости, чем обычно, и дают отдохнуть в слегка затемненной комнате. Обеспечивается достаточное поступление витамина А.